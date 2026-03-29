Стая собак напала на российскую спортсменку
Российская легкоатлетка Ирина Масанова подверглась нападению стаи собак во время пробежки на Кипре. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Спортсменка рассказала, что ей удалось отбиться от одного пса, но с двумя другими она не справилась. В больнице ей наложили швы и выписали антибиотики. Женщина отметила, что не может опустить руку, так как из раны может пойти кровь.
Россиянка считает, что инцидента можно было избежать, если бы хозяйка одной из собак не начала их звать. После этого псы повалили легкоатлетку на землю и вцепились ей в голову.
Ранее сообщалось, что суд в Кемерове обязал владельца собаки, напавшей на ребенка, выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
Читайте также: