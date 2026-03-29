Губернатор Евраев: В Ярославле после пожара в доме открыли ПВР для жителей

В Ярославле после крупного пожара в трехэтажном многоквартирном доме на улице Стачек развернули пункт временного размещения (ПВР) для эвакуированных жильцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.





По словам главы региона, состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Он также отметил, что на месте работают психологи и заверил, что держит ситуацию на личном контроле.



Возгорание произошло 29 марта. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 700 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать. В результате происшествия пострадал один человек — его госпитализировали.



Спасатели эвакуировали из здания 68 человек, а также несколько домашних животных.



