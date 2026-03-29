Иномарка выехала на тротуар и сбила двух школьниц в Омской области
Две 14-летние девочки попали под колеса автомобиля в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, все произошло вечером 28 марта. Предварительно, женщина на Nissan не уступила дорогу водителю Kia, который ехал по встречной полосе. После столкновения последний автомобиль выехал на тротуар и сбил двух подростков-пешеходов.
омент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как от удара школьниц отбрасывает на несколько метров. Пострадавших с травмами доставили в больницу. В настоящее время правоохранители проводят проверку: выясняются точные причины и обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что трое жителей Самарской области погибли в массовом ДТП в Казани.
