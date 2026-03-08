Поддельные часы Rolex сделали россиянина фигурантом уголовного дела

08 марта 2026, 17:14

Baza: Россиянина задержали в Пулково с поддельными часами Rolex

Фото: istockphoto/skyNext

Российский пассажир стал фигурантом уголовного дела после того, как в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге у него обнаружили незадекларированные часы Rolex. Об этом пишет Telegram-канал Baza.