Поддельные часы Rolex сделали россиянина фигурантом уголовного дела
Российский пассажир стал фигурантом уголовного дела после того, как в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге у него обнаружили незадекларированные часы Rolex. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что мужчина по имени Сергей проходил через «красный коридор», где таможенники обратили внимание на часы и попросили документы. Пассажир заявил, что это лишь реплика стоимостью около 300 долларов (примерно 23,7 тысячи рублей).
Однако сотрудники таможни решили проверить информацию и сравнили модель с изображениями оригинальных часов. По итогам такой проверки они пришли к выводу, что часы подлинные. Теперь мужчине может грозить штраф в двукратном размере от рыночной стоимости изделия.
