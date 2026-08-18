Контрабанду французских монет XIX-XX веков пресекли домодедовские таможенники

18 августа 2026, 11:15

Фото: пресс-служба Домодедовской таможни / Елена Мартынова

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду монет, отчеканенных на монетном дворе Парижа в XIX-ХХ веках. Культурные ценности пытался незаконно ввезти иностранец, прибывший из Стамбула. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.