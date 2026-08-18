Контрабанду французских монет XIX-XX веков пресекли домодедовские таможенники
В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду монет, отчеканенных на монетном дворе Парижа в XIX-ХХ веках. Культурные ценности пытался незаконно ввезти иностранец, прибывший из Стамбула. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.
В ходе выборочной проверки в «зеленом» коридоре мужчину остановили для досмотра. При сканировании его ручной клади рентген-аппаратом сотрудники службы безопасности обнаружили 30 монет разного размера, номинала и года выпуска, которые были прикреплены скотчем к внутренней стороне съемной подкладки чемодана.
Мужчина рассказал, что спрятал монеты, опасаясь их кражи во время перелета. Он не знал, что для таких предметов необходимо иметь разрешительные документы и заполнять декларацию. Экспертиза показала, что монеты изготовлены из золотого сплава более ста лет назад и относятся к культурным ценностям, общая стоимость которых составляет 1,7 миллиона рублей.
В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ, часть 1 (недекларирование товаров). Согласно этой статье, наказание может включать штраф в размере до двухкратной стоимости товаров и их возможную конфискацию.
Читайте также: