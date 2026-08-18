Мужчина ударил по лицу девушку-кассира в детском магазине из-за ценника

18 августа 2026, 09:58

В Талдоме мужчина устроил скандал и ударил кассира из-за разницы в цене покупки

Фото: iStock/Backiris

Мужчина ударил девушку-кассира из-за разницы в стоимости покупки в детском магазине в подмосковном Талдоме. Об этом в своем канале в «Макс» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.