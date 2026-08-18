Мужчина ударил по лицу девушку-кассира в детском магазине из-за ценника
Мужчина ударил девушку-кассира из-за разницы в стоимости покупки в детском магазине в подмосковном Талдоме. Об этом в своем канале в «Макс» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк рассказала, что информацию о происшествии в полицию предоставил сотрудник пункта выдачи заказов, находящегося в соседнем павильоне торгового центра. Преступника взяли под стражу.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (Хулиганство). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий.
Ранее сообщалось, что в Южно-Курильске 39-летний мужчина изрезал ножом двух женщин и сбежал. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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