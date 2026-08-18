Морской угорь напал на россиянку на курорте в Египте
Морской угорь напал на россиянку на курорте в Египте. Об этом пишет SHOT.
40-летняя жительница Москвы отдыхала в престижном курортном месте Сахль-Хашиш на побережье Красного моря. Во время купания она почувствовала резкую боль в ноге, словно её пронзила игла. Женщина быстро вышла на берег и обнаружила два ярко-красных следа укуса.
Её муж немедленно пришёл на помощь, но вскоре следы укуса начали увеличиваться. Позже на берегу был найден «виновник» инцидента — морской песчаный угорь. Укусы этого вида крайне опасны для человека, так как его острые зубы могут оставлять глубокие раны, через которые в организм проникают бактерии, что может вызвать серьёзные инфекции и заражение. Кроме того, угорь способен прокусить сухожилия или кровеносные сосуды.
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