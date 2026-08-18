Скорая помощь сбила мотоциклиста в центре Москвы
На Тверской-Ямской улице мотоциклист погиб после столкновения со скорой помощью
Скорая помощь сбила мотоциклиста в центре Москвы. Об этом пишет Baza.
Согласно предварительной информации, ДТП случилось на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 9. По свидетельствам очевидцев, мотоциклист двигался по проезжей части, когда в него въехал автомобиль скорой помощи.
По данным столичной Госавтоинспекции, в результате столкновения мотоциклист получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте. Уточняется, что из-под шлема пострадавшего текла кровь.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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