Контрабанду наркотических средств из ОАЭ пресекли домодедовские таможенники

24 июля 2026, 10:25

Фото: пресс-служба Домодедовской таможни/Елена Мартынова

Несколько видов запрещенных веществ обнаружили домодедовские таможенники у 45-летнего иностранца, прибывшего из Дубая. В блокноте он вез бумагу, пропитанную наркотическим средством (так называемые «марки»). Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.