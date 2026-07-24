Контрабанду наркотических средств из ОАЭ пресекли домодедовские таможенники
Несколько видов запрещенных веществ обнаружили домодедовские таможенники у 45-летнего иностранца, прибывшего из Дубая. В блокноте он вез бумагу, пропитанную наркотическим средством (так называемые «марки»). Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.
В ходе выборочного контроля мужчину задержали в «зеленом» коридоре. В его багаже, среди личных вещей, обнаружили электронное устройство для курения, два флакона с жидкостью и блокнот, в котором находились пять целых «марок» наркотического вещества и одна, разрезанная на части. Еще одно электронное устройство для курения он достал из кармана джинсов.
Все изъятые предметы отправили на экспертизу. Исследование показало, что «марки» содержат ЛСД, а именно ЛСД-25 в количестве 0,1 грамма. В жидкостях и устройствах обнаружили наркотическое вещество MDMB (N) – 2201 (производное метилового эфира, которое запрещено в обороте) общей массой 74,96 грамма.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ, часть 3 (контрабанда наркотических средств в крупном размере). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет и штрафа до миллиона рублей.
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