Семилетнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после ДТП в Приморье
В Приморском крае семилетняя девочка пострадала в результате наезда квадроцикла на пляже. Об этом рассказали в пресс‑службе Минздрава Приморья.
Сейчас ребёнок в крайне тяжёлом состоянии в реанимации Находкинской городской больницы. Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как уточнили в прокуратуре Приморского края, ЧП случилось вечером 23 июля в дачном посёлке «Океан» Партизанского муниципального округа в районе дома № 2 на улице Рифовой. За рулём квадроцикла находился житель Хабаровска, у которого не было водительского удостоверения.
Медики диагностировали у пострадавшей открытый перелом черепа, ушиб головного мозга, ушиб обоих лёгких и перелом ребра. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь ребёнка. Известно, что семья девочки приехала на отдых к морю из Хабаровского края.
Читайте также: