Шесть подростков погибли после возгорания автомобиля в Зеленодольске

24 июля 2026, 10:46

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Зеленодольске легковой Chevrolet врезался в дерево на высокой скорости и загорелся. В машине находились семь подростков, шестеро из них погибли на месте. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.