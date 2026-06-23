Молодого россиянина нашли в Сербии с перерезанным горлом
20-летнего россиянина нашли в Сербии с перерезанным горлом. Об этом пишет SHOT.
Тело Михаила нашли в Белграде, неподалеку от Нового кладбища. Его мать уже прибыла в страну и наняла адвоката для проведения тщательного расследования обстоятельств гибели сына.
По словам матери, Михаил не употреблял алкоголь и наркотики, и они ежедневно поддерживали связь. Друзья юноши рассказали, что за несколько дней до трагедии он познакомился с девушкой с розовыми волосами и провел с ней всю ночь. На следующий день он заявил, что эта особа украла его кошелек, и отправился в местный клуб, чтобы найти ее.
Неясно, удалось ли ему найти ту девушку, но дальнейшие действия россиянина были весьма необычными. Михаил заселился в отель рядом с клубом без документов и вел себя странно. Уточняется, что он держал в руке камень, который безуспешно пытались отобрать сотрудники гостиницы. В какой-то момент молодой человек направился домой, но не дошел 15 минут. Вскоре обнаружили его тело.
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