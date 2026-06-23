В московском метро пассажир достал пистолет после того, как женщина задела его ногой
В московском метро пассажир достал пистолет после того, как женщина задела его ногой. Об этом в личном блоге сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Конфликт случился в вагоне поезда. Двое мужчин заступились за женщину. После этого пассажир несколько раз ударил их, а на станции «Кантемировская» угрожал одному из них пистолетом, после чего скрылся.
Вскоре нарушителя задержали в Домодедово. У него обнаружили светошумовой пистолет. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд принял решение о его заключении под стражу.
Ранее сообщалось, что в Турции свадебная вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за выбора песни. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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