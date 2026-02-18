На Сахалине девушка убила сожителя ударом в грудь

18 февраля 2026, 09:28

На Сахалине 23-летняя девушка зарезала 48-летнего сожителя

Фото: iStock/zoka74

В Охе Сахалинской области 23-летняя девушка убила своего 48-летнего сожителя, ударив его ножом в грудь. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.