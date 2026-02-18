На Сахалине девушка убила сожителя ударом в грудь
В Охе Сахалинской области 23-летняя девушка убила своего 48-летнего сожителя, ударив его ножом в грудь. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
В понедельник, 16 февраля, в квартире дома по улице Дзержинского произошёл конфликт между местной жительницей и её сожителем. В ходе ссоры россиянка взяла нож и ударила мужчину в грудь. От полученной травмы он скончался на месте. Причины, побудившие девушку совершить убийство, остаются неизвестными.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, часть 1 («Убийство»). Правоохранительные органы продолжают расследование.
Ранее сообщалось, что житель Челябинска беспричинно напал с ножом на компанию подростков. Злоумышленник несколько раз ударил девушку в бок. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: