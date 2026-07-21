Мужчину с рогатой спутницей задержали у Мавзолея на Красной площади
В минувшие выходные мужчина пришел на Красную площадь вместе с козой. Ою этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком»
Сотрудники правоохранительных органов заметили необычную пару возле Мавзолея. Посетитель объяснил, что хотел сделать фотографию с животным. Во время разговора с полицейскими мужчина начал агрессивно себя вести: нецензурно выражался и размахивал руками. Правоохранители задержали его вместе с рогатой спутницей. Тверской суд назначил россиянину административный арест сроком на пять суток. О дальнейшей судьбе козы информации нет.
С животными нельзя приходить на Красную площадь без специального разрешения, потому что это территория с повышенными мерами безопасности и строгими правилами посещения. Живое существо может испугаться большого количества людей, шума, транспорта и полицейских, а также создать помехи для туристов и прохода к историческим объектам. Кроме того, владельцу необходимо соблюдать санитарные требования и отвечать за поведение животного.
Напомним, что на Красной площади находятся Мавзолей Владимира Ленина, Кремлёвская стена и некрополь, Собор Василия Блаженного, Государственный исторический музей, ГУМ и Лобное место. Здесь проходят экскурсии, праздничные мероприятия, парады и концерты, поэтому посетителям важно соблюдать общественный порядок и требования охраны.
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