Мужчину с рогатой спутницей задержали у Мавзолея на Красной площади

21 июля 2026, 11:05

В минувшие выходные мужчина пришел на Красную площадь вместе с козой

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

В минувшие выходные мужчина пришел на Красную площадь вместе с козой. Ою этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком»