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В США медсестра лишилась работы за соблазнение своего 15-летнего пасынка

Фото: iStock/dragana991

Фото: iStock/dragana991

В США медсестра лишилась лицензии за совращение своего 15-летнего пасынка. Об этом сообщает Law&Crime.
Обвиняемой оказалась 35-летняя Алексис Вон Йейтс из Окалы. О преступлении женщины сообщил анонимный источник. В ходе допроса пасынок рассказал, что приезжал в дом своего отца на летних каникулах. Тот работал до поздна, поэтому несовершеннолетний проводил время с мачехой. В один из вечеров они смотрели фильм, во время которого Йейтс заявила пасынку о своем возбуждении. После между ними произошел секс.

После задержания лицензия медсестры была приостановлена. Как объяснили в министерстве здравоохранения, женщина дискредитировала профессию, а ее должность требует высоких моральных стандартов. Сама же Йейтс обвинения в свою сторону отрицает.

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В Магаданской области сноубордистку завалило лавиной
05 мая 2025, 01:42

Фото: iStock/deepspacedave

На Карамкенском перевале в Магаданской области было найдено тело сноубордистки, которую завалило лавиной. Об этом сообщает региональное ГУМЧС России.
«Поисково-спасательные работы завершились. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки» — говорится в сообщении.

Происшествие случилось в воскресенье в районе Карамкенского перевала. Там лавина сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под снегом оказались две девушки. Одна выбралась самостоятельно и дошла до поселка. Вторую пришлось искать спасателям.

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Жильцы сгоревшей многоэтажки на улице Генерала Тюленева устроили драку во дворе
05 мая 2025, 00:55

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Жильцы московской многоэтажки на улице Генерала Тюленева, где из-за взрыва газа начался пожар, подрались во дворе дома. Об этом сообщает Mash.
«Со слов очевидцев, один из пострадавших, у которого сгорела квартира, начал выяснять отношения с жильцами» — передает telegram-канал.

Жителям удалось разнять драку. Конфликт продолжился разговором на повышенных тонах.

Напомним, что 4 мая в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева прогремел взрыв, после чего в доме начался пожар. Предварительно, причиной происшествия является взрыв газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

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Мужчина спас мальчика из горящей многоэтажки на улице Генерала Тюленева
05 мая 2025, 00:31

Фото: iStock/DarthArt

Прохожий вытащил мальчика из горящей квартиры в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я рванул (на девятый этаж - ред.), а из двери уже пошло пламя. И уже женщина говорит: "Возьмите сына". Он прыгнул на меня… и я вниз побежал» — рассказал мужчина агентству.

Как оказалось, очевидец услышал взрыв в момент, когда проходил мимо 12-го подъезда. Из-за хлопка были выбиты окна на девятом этаже. Осколки стекла разбросаны на улице.

Ранее сообщалось о пожаре в московском многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. Предварительно, причиной происшествия стал взрыв газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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В пожаре на улице Генерала Тюленева сгорела женщина спасая ребенка

В многоэтажке на улице Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе
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В многоэтажке на улице Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе
05 мая 2025, 00:10

Фото: iStock/Leonid Ikan

По словам местных жителей, в том же самом подъезде московской многоэтажки на улице Генерала Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе. Об этом сообщает Shot.
«По словам соседей, прошлой зимой взрыв прогремел в квартире на 6 этаже. Тогда жилище выгорело полностью, но обошлось без пострадавших и серьезных последствий» — пишет telegram-канал.

Как рассказывают жители, после случившегося проверки газового оборудования в доме происходили регулярно.

На данный момент многоэтажка до сих пор оцеплена. Людей не пускают в квартиры. Чать жильцов находится в ближайшей школе, где организован ПВР.



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В пожаре на улице Генерала Тюленева сгорела женщина спасая ребенка
04 мая 2025, 23:59

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В пожаре в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева сгорела женщина, которая до последнего пыталась спасти ребенка. Об этом сообщает Mash.
«Погибшая при взрыве газа в доме на Тюленева сгорела заживо. Со слов очевидцев, женщина высунулась в окно, кричала о помощи и зависла в таком положении», — сообщает telegram-канал.

Как оказалось, женщина кричала из окна, что в ее квартире ребенок. Предварительно, его удалось спасти. Местные жители видели и полностью обгоревшего мужчину, которого на каталке вывезли медики.

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