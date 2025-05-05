В США медсестра лишилась работы за соблазнение своего 15-летнего пасынка

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В США медсестра лишилась лицензии за совращение своего 15-летнего пасынка. Об этом сообщает Law&Crime.
Обвиняемой оказалась 35-летняя Алексис Вон Йейтс из Окалы. О преступлении женщины сообщил анонимный источник. В ходе допроса пасынок рассказал, что приезжал в дом своего отца на летних каникулах. Тот работал до поздна, поэтому несовершеннолетний проводил время с мачехой. В один из вечеров они смотрели фильм, во время которого Йейтс заявила пасынку о своем возбуждении. После между ними произошел секс.
После задержания лицензия медсестры была приостановлена. Как объяснили в министерстве здравоохранения, женщина дискредитировала профессию, а ее должность требует высоких моральных стандартов. Сама же Йейтс обвинения в свою сторону отрицает.
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После задержания лицензия медсестры была приостановлена. Как объяснили в министерстве здравоохранения, женщина дискредитировала профессию, а ее должность требует высоких моральных стандартов. Сама же Йейтс обвинения в свою сторону отрицает.
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Иван Мусатов