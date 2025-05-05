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Сергей Лазарев расплакался в спецвыпуске шоу «Маска», узнав свою маму

Сергей Лазарев (Фото: Телеграмм @lazarev_official)

Сергей Лазарев (Фото: Телеграмм @lazarev_official)

В специальном выпуске популярного шоу «Маска» Сергей Лазарев, ставший главным судьей, не смог сдержать эмоций, когда узнал под маской Ангела свою маму, Валентину Викторовну.
Выпуск был посвящен артисту, который стал победителем четвертого сезона шоу «Маска», разделив первое место с Димой Биланом.

Во время выступления Ангела, исполнившего хит «Шепотом», Лазарев расплакался.

«Ребята, это моя мама. Я не могу не узнать маму», — признался он.

Артист отметил, что знает, как ей тяжело, и попросил снять маску. Этот трогательный момент стал кульминацией выпуска, который также включал выступления других артистов, таких как Лера Кудрявцева, Клава Кока и Ольга Бузова.

Эмоциональная встреча с мамой вызвала бурю чувств у зрителей и участников шоу, подчеркнув крепкую связь между Сергеем и его матерью.

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#шоу
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Концерт всемирно известной поп-звезды Леди Гаги в Рио мог закончиться трагедией
Теракт на концерте Леди Гаги в Рио предотвращен
05 мая 2025, 08:51

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Концерт всемирно известной поп-звезды Леди Гаги в Рио мог закончиться трагедией. Всего за несколько часов до начала выступления бразильская полиция арестовала двух подозреваемых, включая взрослого мужчину и подростка, которые готовили теракт. Об этом пишет Telegram-канал «‎Только никому».
По информации правоохранительных органов, задержанные состояли в преступной группировке и планировали пронести на концерт самодельные взрывные устройства и «коктейли Молотова», намереваясь устроить кровавое «шоу» среди зрителей. К счастью, благодаря слаженной работе полиции, преступление удалось предотвратить.

Интересно, что сама Леди Гага узнала о готовящейся атаке только сегодня из новостей. Несмотря на угрозу, концерт прошел успешно, и фанаты смогли насладиться выступлением своей любимой артистки. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить все детали происшествия и предотвратить подобные инциденты в будущем.

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Сергей Лазарев расплакался в спецвыпуске шоу «Маска», узнав свою маму

В США медсестра лишилась работы за соблазнение своего 15-летнего пасынка

В Магаданской области сноубордистку завалило лавиной
#полиция
#концерт
#шоу
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В США медсестра лишилась работы за соблазнение своего 15-летнего пасынка
05 мая 2025, 05:00

Фото: iStock/dragana991

В США медсестра лишилась лицензии за совращение своего 15-летнего пасынка. Об этом сообщает Law&Crime.
Обвиняемой оказалась 35-летняя Алексис Вон Йейтс из Окалы. О преступлении женщины сообщил анонимный источник. В ходе допроса пасынок рассказал, что приезжал в дом своего отца на летних каникулах. Тот работал до поздна, поэтому несовершеннолетний проводил время с мачехой. В один из вечеров они смотрели фильм, во время которого Йейтс заявила пасынку о своем возбуждении. После между ними произошел секс.

После задержания лицензия медсестры была приостановлена. Как объяснили в министерстве здравоохранения, женщина дискредитировала профессию, а ее должность требует высоких моральных стандартов. Сама же Йейтс обвинения в свою сторону отрицает.

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Жильцы сгоревшей многоэтажки на улице Генерала Тюленева устроили драку во дворе

Полиция выяснила мотив женщины, наехавшей на людей у кафе в Петербурге
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#женщины
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#сша
#изнасилование
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В Магаданской области сноубордистку завалило лавиной
05 мая 2025, 01:42

Фото: iStock/deepspacedave

На Карамкенском перевале в Магаданской области было найдено тело сноубордистки, которую завалило лавиной. Об этом сообщает региональное ГУМЧС России.
«Поисково-спасательные работы завершились. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки» — говорится в сообщении.

Происшествие случилось в воскресенье в районе Карамкенского перевала. Там лавина сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под снегом оказались две девушки. Одна выбралась самостоятельно и дошла до поселка. Вторую пришлось искать спасателям.

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#сноуборд
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Жильцы сгоревшей многоэтажки на улице Генерала Тюленева устроили драку во дворе
05 мая 2025, 00:55

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Жильцы московской многоэтажки на улице Генерала Тюленева, где из-за взрыва газа начался пожар, подрались во дворе дома. Об этом сообщает Mash.
«Со слов очевидцев, один из пострадавших, у которого сгорела квартира, начал выяснять отношения с жильцами» — передает telegram-канал.

Жителям удалось разнять драку. Конфликт продолжился разговором на повышенных тонах.

Напомним, что 4 мая в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева прогремел взрыв, после чего в доме начался пожар. Предварительно, причиной происшествия является взрыв газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

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В многоэтажке на улице Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе
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Мужчина спас мальчика из горящей многоэтажки на улице Генерала Тюленева
05 мая 2025, 00:31

Фото: iStock/DarthArt

Прохожий вытащил мальчика из горящей квартиры в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я рванул (на девятый этаж - ред.), а из двери уже пошло пламя. И уже женщина говорит: "Возьмите сына". Он прыгнул на меня… и я вниз побежал» — рассказал мужчина агентству.

Как оказалось, очевидец услышал взрыв в момент, когда проходил мимо 12-го подъезда. Из-за хлопка были выбиты окна на девятом этаже. Осколки стекла разбросаны на улице.

Ранее сообщалось о пожаре в московском многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. Предварительно, причиной происшествия стал взрыв газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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В пожаре на улице Генерала Тюленева сгорела женщина спасая ребенка

В многоэтажке на улице Тюленева уже происходил взрыв газа в прошлом январе
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