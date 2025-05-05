Сергей Лазарев расплакался в спецвыпуске шоу «Маска», узнав свою маму

Сергей Лазарев (Фото: Телеграмм @lazarev_official)
В специальном выпуске популярного шоу «Маска» Сергей Лазарев, ставший главным судьей, не смог сдержать эмоций, когда узнал под маской Ангела свою маму, Валентину Викторовну.
Выпуск был посвящен артисту, который стал победителем четвертого сезона шоу «Маска», разделив первое место с Димой Биланом.
Во время выступления Ангела, исполнившего хит «Шепотом», Лазарев расплакался.
Артист отметил, что знает, как ей тяжело, и попросил снять маску. Этот трогательный момент стал кульминацией выпуска, который также включал выступления других артистов, таких как Лера Кудрявцева, Клава Кока и Ольга Бузова.
Эмоциональная встреча с мамой вызвала бурю чувств у зрителей и участников шоу, подчеркнув крепкую связь между Сергеем и его матерью.
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Во время выступления Ангела, исполнившего хит «Шепотом», Лазарев расплакался.
«Ребята, это моя мама. Я не могу не узнать маму», — признался он.
Артист отметил, что знает, как ей тяжело, и попросил снять маску. Этот трогательный момент стал кульминацией выпуска, который также включал выступления других артистов, таких как Лера Кудрявцева, Клава Кока и Ольга Бузова.
Эмоциональная встреча с мамой вызвала бурю чувств у зрителей и участников шоу, подчеркнув крепкую связь между Сергеем и его матерью.
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Дарья Осипова