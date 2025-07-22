Копейские школьники атаковали соседа за попытку выгнать их из подъезда
В Копейске группа подростков 13-14 лет напала на мужчину, который попытался выгнать их из подъезда многоэтажки.
Инцидент произошел в доме на улице Ильича, где школьники, по словам жильцов, регулярно устраивали шумные игры на лестничных клетках.
Один из соседей, устав от этого, поднялся на 17 этаж и попытался призвать подростков к порядку. В ответ на это он получил выстрел из пневматического оружия в грудь. Не остановившись на этом, юные хулиганы распылили в лицо мужчине содержимое газового баллончика, когда тот попытался их догнать.
Челябинцы собираются идти в полицию, пишет Ural Mash.
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