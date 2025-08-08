Московский маньяк Миргород оспорил второе пожизненное заключение за серию убийств

08 августа 2025, 04:54

Фото: iStock/BrianAJackson

Владимир Миргород, известный как маньяк-душитель, обжаловал свой второй пожизненный срок, назначенный за серию убийств, совершенных в Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Головинского суда Москвы.