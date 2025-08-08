Московский маньяк Миргород оспорил второе пожизненное заключение за серию убийств
Владимир Миргород, известный как маньяк-душитель, обжаловал свой второй пожизненный срок, назначенный за серию убийств, совершенных в Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Головинского суда Москвы.
Ранее, в 2012 году, он уже был приговорен к пожизненному заключению. В период с 2002 по 2004 годы Миргород задушил 15 женщин и одного подростка, причём некоторых из жертв он изнасиловал перед смертью. При расследовании дела в 2024 году было установлено, что по результатам судебной молекулярно-генетической экспертизы ДНК Миргорода совпало с материалами по ещё пяти жертвам, чьи тела были найдены на преступных местах.
озраст погибших составлял от 15 до 48 лет. Правоохранители установили, что он знакомился с жертвами под разными предлогами, предлагал услуги такси или совместный досуг, после чего нападал на них в безлюдных местах. Там он совершал насильственные действия, а затем душил жертв предметами их одежды. Некоторые тела он оставлял на местах преступлений, одну женщину сбросил в водоём, а два тела сжёг, чтобы скрыть факт изнасилований.
Известно также, что одна из жертв выжила: прохожие нашли её в лесополосе с ножевыми ранениями. Потерпевшая смогла опознать Миргорода по фотографии и дала подробные показания о произошедшем. Виновность в убийствах он признавал, но отрицал причастность к изнасилованиям, утверждая, что все сексуальные контакты были по взаимному согласию. Сейчас он находится в колонии, и его апелляционная жалоба уже поступила в суд.
