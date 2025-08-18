Корабль из Индии взяли в «плен» в Петербурге
В Петербурге приставы арестовали сухогрузное судно из Индии
В Санкт-Петербурге арестовали грузовое судно из Индии, которое прибыло в порт Угольной гавани Финского залива. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Уточняется, что сухогруз принадлежал компании-должнику, зарегистрированной в Индии. По прибытии в морской рыбный порт судна, способного взять на борт более 20 тысяч тонн груза, работники службы судебных приставов произвели арест.
Капитан сухогруза был назначен ответственным за его сохранность. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
