Пассажир рейса Kenya Airways попытался выйти из летящего самолёта
6 октября на борту самолёта Kenya Airways, летевшего из Кении в Нигерию, пассажир начал проявлять признаки агрессии. Об этом пишет «Би‑би‑си».
Согласно информации Нигерийского управления гражданской авиации (NCAA), ранее мужчина пытался попасть на Мадагаскар, но ему отказали во въезде, и авиакомпания организовала его возврат. Уже во время полёта пассажир стал проявлять беспокойство и агрессию: сначала он попытался проникнуть в кабину пилотов, а потом — открыть заднюю дверь воздушного судна.
Экипаж и другие пассажиры обездвижили мужчину. При этом очевидцы отмечали, что признаки неадекватного поведения были заметны ещё до посадки. В одном из роликов, опубликованных в соцсетях, свидетель комментирует, что мужчина выглядит так, будто ему не хватает воздуха.
Перед приземлением пассажир потерял сознание. Экипаж попытался оказать ему первую помощь, но пассажир не пришёл в себя. Самолёт благополучно приземлился в международном аэропорту имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе, где прибывшие медики констатировали смерть мужчины.
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