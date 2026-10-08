Туристку в Бангладеш задушил собственный шарф
В городе Кокс‑Базар 6 октября погибла туристка Сима Актер. Её задушил собственный шарф, пишет The Daily Star.
Девушка приехала в страну в составе группы из 17 человек. Утром, после завтрака в отеле, туристы отправились к пляжу и воспользовались услугами местного транспорта — авторикши. Сима Актер сидела позади водителя.
Трагедия случилась из‑за того, что шарф девушки попал в открытый механизм транспортного средства, запутался в деталях и стал причиной удушения. Пострадавшую срочно привезли в ближайшую больницу, но, несмотря на старания врачей, спасти её не удалось.
Ранее в летящей над Индией самолёт ударила молния. На борту воздушного судна находились более 100 человек.
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