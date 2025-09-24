«Коробка за 142 млн»: Блогерша продаёт недостроенный дом из-за потери заработка
Российские блогеры начали продавать недвижимость после ограничений на рекламу в Instagram*. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Инфлюенсеры признают, что теперь им не хватает средств на крупные проекты. Например, фэшн-блогер Карина Нигай, участница шоу «Звёзды в Африке», строила дом площадью 500 кв. м в элитном посёлке в Николиной Поляне.
Но после введения запрета она решила продать объект. По имеющейся информации, недвижимость стоимостью 142 млн рублей находится на стадии «коробки»: строители подвели коммуникации, но не выполнили внутреннюю отделку.
Ранее Нигай активно зарабатывала на рекламе, продвигая курсы по стилю. Окружение блогера сообщает, что сейчас у неё нет стабильного дохода, что и стало главной причиной продажи дома.
