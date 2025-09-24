«Коробка за 142 млн»: Блогерша продаёт недостроенный дом из-за потери заработка

24 сентября 2025, 13:38

Запрет рекламы в Instagram* вынудил блогеров избавляться от дорогой недвижимости

Фото: Istock/fotolism_thai

Российские блогеры начали продавать недвижимость после ограничений на рекламу в Instagram*. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.