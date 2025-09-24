В Москве школьница на скутере залетела под трамвай
Семнадцатилетняя москвичка попала под колеса трамвая, управляя скутером на проспекте Мира. Об этом сообщает 360.ru.
Инцидент произошёл, когда девушка пересекала трамвайные пути вне разрешённой для этого зоны. На место происшествия немедленно выехали экстренные службы. Спасатели оперативно извлекли пострадавшую из-под вагона.
Медики оказали москвичке первую помощь и на специализированном транспорте доставили её в больницу. По предварительной информации, именно нарушение правил дорожного движения со стороны скутеристки стало причиной чрезвычайного происшествия.
