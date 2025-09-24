В Москве школьница на скутере залетела под трамвай

24 сентября 2025, 12:25

В Москве на проспекте Мира подросток на скутере попал под трамвай

Фото: Istock/Cylonphoto

Семнадцатилетняя москвичка попала под колеса трамвая, управляя скутером на проспекте Мира. Об этом сообщает 360.ru.