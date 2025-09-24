В Армении убили оппозиционного политика Армена Григоряна
В Армавирской области Армении неизвестные совершили убийство оппозиционного политика Армена Григоряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.
Нападение случилось глубокой ночью на территории села Мердзаван, которое возглавлял Григорян. Неизвестные открыли стрельбу по автомобилю политика, когда тот двигался по Ереванскому шоссе.
В результате атаки погиб сам Григорян и человек, который находился в машине. Ещё один гражданин получил ранения. Медики оперативно прибыли на место, но уже ничем не смогли помочь погибшим.
Армен Григорян возглавлял список блока «Единство» и руководил общиной с апреля текущего года. Правоохранительные органы подтвердили факт убийства и выясняют все обстоятельства нападения.
