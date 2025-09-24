В Армении убили оппозиционного политика Армена Григоряна

24 сентября 2025, 12:36

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Армавирской области Армении неизвестные совершили убийство оппозиционного политика Армена Григоряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.