В Шереметьево таможенники изъяли партию госнаград времен СССР на 600 тыс рублей
Видео: пресс-служба ФТС России
В аэропорту Шереметьево пресечена попытка контрабанды крупной партии государственных наград времён СССР в Китай. Общая стоимость предметов превышает 600 тысяч рублей.
Гражданина России остановили в «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. При сканировании багажа таможенники нашли 455 наград, 37 архивных документов и бронзовый бюст маршала Климента Ворошилова. Мужчина заявил, что это часть его личной коллекции, однако подтвердить законность их приобретения не смог.
Как сообщает пресс-служба ФТС России, экспертиза установила подлинность предметов. Из 455 наград 292 выпустили более 50 лет назад и они признаны культурными ценностями. Среди них медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За оборону Москвы», а также ордена «Красной Звезды» и «Знак Почёта».
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.
