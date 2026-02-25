Короля Норвегии Харальда V экстренно госпитализировали на Тенерифе
Короля Норвегии Харальда V доставили в университетскую больницу на острове Тенерифе из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет британское агентство Royal Central.
По имеющейся информации, 89-летнему монарху диагностировали инфекцию и обезвоживание. Для оказания содействия местным медицинским службам в больницу выехал личный врач короля. О текущем состоянии здоровья Харальда V и прогнозах выздоровления в настоящий момент не сообщается.
В последние годы у монарха периодически возникают проблемы со здоровьем. Он перенес онкологическое заболевание и операцию на сердце, но продолжал вести активный образ жизни. В 2023 году СМИ обсуждали инцидент во время визита Харальда в Данию, где он споткнулся на ковровой дорожке и упал на колени перед королевой Маргрете II.
