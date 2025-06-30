Коровы разгромили кладбище в российском городе

30 июня 2025, 16:22

Коровы второй год разрушают кладбище в Липецкой области

Фото: iStock/Clara Bastian

В Липецкой области коровы уничтожают кладбище неподалеку от деревни Большая Киреевка. За последние два года они повалили шесть памятников. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на местных жителей.