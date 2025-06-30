Коровы разгромили кладбище в российском городе
В Липецкой области коровы уничтожают кладбище неподалеку от деревни Большая Киреевка. За последние два года они повалили шесть памятников. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на местных жителей.
По словам одного из них, на кладбище постоянно пасется крупный рогатый скот. Хозяин не привязывает коров, потому они ходят по окрестностям. В прошлом году животные повалили четыре памятника, в этом — еще два.
Глава сельской администрации Александр Антипов подтвердил, что рассматривает жалобу, а также отметил, что хозяин привязывает коров, но они иногда срываются и убегают.
Отмечается, что фермера несколько раз штрафовали за несоблюдение требований к содержанию животных. Штраф по этой статье небольшой — до трех тысяч рублей, потому наказание на ситуацию не повлияло.
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