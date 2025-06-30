В Крыму фотограф предстанет перед судом за фотосессию в храме
Крымского фотографа накажут за «осквернение» армянской церкви
В Крыму фотографа привлекли к ответственности за «осквернение» армянской церкви XIV века Сурб Егия, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Фотографии, на которых воздушные гимнасты выполняют трюки под куполом храма, появились в соцсетях. В ходе проверки выяснилось, что 46-летний фотограф из Ялты с помощью графического редактора наложил изображения гимнасток на фотографии церкви.
Мужчина признал вину, заявив, что не хотел оскорбить чувства верующих. В отношении фотографа составлен административный протокол, дело передано в суд.
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