Тело младенца в пакете нашли подростки в Павловском Посаде
Грудного ребенка без признаков жизни обнаружили в пакете в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал «360 ЧП».
Инцидент произошел на улице Кузьмина в Павловском посаде. Страшную находку сделали местные подростки. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Предварительно, на вид малышу не больше года. Иных подробностей не приводится. Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет.
Перед этом сообщалось, что в Кургане на улице Красина прохожие спасли ребенка, едва не выпавшего из окна третьего этажа.
Ранее стало известно, что двое школьников, совершивших надругательство над пятилетним ребенком в Сочи, могут избежать уголовной ответственности.
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