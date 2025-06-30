В центре Ярославля загорелся троллейбус с пассажирами внутри
В Ярославле загорелся троллейбус с пассажирами внутри. Об этом пишет местный портал 76.RU.
Отмечается, что возгорание произошло в районе остановки общественного транспорта в самом центре города. По предварительным данным, в момент происшествия в салоне троллейбуса находились до шести человек. Их оперативно вывели на улицу, благодаря чему удалось избежать пострадавших. Повреждения получила кабина водителя. Сам он не пострадал.
Директор «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог подчеркнул, что изначально пассажиры и водитель заметили небольшую задымлённость в кабине – огонь вспыхнул позднее. Первым делом водитель обесточил троллейбус, высадил всех пассажиров и лишь затем принялся за тушение.
Водитель уточнил, что возгорание произошло под приборной панелью. В настоящее время проводится служебная проверка на «Яргорэлектротрансе». Предварительно, транспортное средство эксплуатируется около семи лет.
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