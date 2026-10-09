Корреспондент Figaro побывал на Южных Курилах и рассказал о поездке

09 октября 2026, 14:29

Фото: Istock/Lenorlux

Корреспондент Figaro Ален Барлюе осуществил давнюю мечту и побывал на Южных Курилах. Он встретился с редакцией «Губернских ведомостей» и поделился впечатлениями.





Природа Кунашира и местные жители сильно впечатлили иностранца. Барлюе рассказал, что неоднократно бывал на Дальнем Востоке России и в Сахалинской области, а сейчас приехал ради Курил. О поездке в Южно-Курильский район журналист вспоминает тепло.

«Я побывал в кальдере вулкана Головнина, на фумарольном поле вулкана Менделеева, мне показали окрестности Южно-Курильска. Великолепная природа, уникальная, красивая. Очень хотел увидеть медведей, но не получилось. А местные жители мне сказали — это совсем неплохо, что мы их не встретили. Лисы попадались часто», — рассказал мужчина.