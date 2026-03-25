«Вы меня с кем-то спутали»: Корреспондент «Известий» стал жертвой нападения торговцев «красивыми» номерами
25 марта на корреспондента Алексея Полторанина напали сотрудники компании «Красивая серия», которую подозревают в незаконной продаже «красивых» автомобильных госномеров.
Как пишут «Известия», журналист пришел в офис фирмы под видом клиента, чтобы выяснить детали схемы, однако работники заподозрили, что перед ними представитель прессы. По данным СМИ, сотрудники компании окружили Полторанина, отобрали у него телефон и несколько раз ударили в живот. После нападения журналиста доставили в больницу. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и повреждение живота.
Позже к офису приехала съемочная группа, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. Сотрудники фирмы сначала не открывали дверь и, как сообщается, пытались скрыться. Позднее к журналистам вышел владелец компании Павел Погосян.
На вопрос о причинах нападения он ответил: «Вы меня с кем-то спутали». Остальные сотрудники, по информации издания, отказались от комментариев, вели себя агрессивно и попытались повредить камеру оператора.
Алексей Полторанин работает военным корреспондентом. Его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медалью «За храбрость». Журналист известен репортажами из зон боевых действий.
