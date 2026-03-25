В могилу двухлетнего ребенка зарыли неизвестного человека
В станице Каневской Краснодарского края в могилу двухлетней девочки, умершей около 60 лет назад, захоронили прах постороннего мужчины. Об этом сообщает KP.RU.
По данным издания, о случившемся рассказала местная жительница. По ее словам, на этом месте похоронили младшую сестру ее матери, скончавшуюся от лейкемии в возрасте двух лет. Все эти годы родственники ухаживали за захоронением.
Однако во время очередного визита на кладбище женщина обнаружила, что металлическая ограда исчезла, а на месте старой могилы появился свежий холм земли, венки и крест с фамилией незнакомого мужчины. Как утверждает собеседница, она связалась с родственниками покойного, однако те не признали, что ранее на этом участке находилось другое захоронение. При этом женщина заявила, что у нее сохранились фотографии могилы, а ее существование могут подтвердить и другие люди.
Снимки, приложенные к публикации, как отмечает СМИ, свидетельствуют о том, что раньше на спорном месте действительно было ухоженное захоронение. Родственники девочки обратились в правоохранительные органы. Прокуратура Каневского района начала проверку.
Читайте также: