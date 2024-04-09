Стало известно о приюте для спасённых из Орска животных

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В Новотроицке Оренбургской области основали приют для животных, которые были спасены из затопленных домов Орска. Об этом сообщила местная волонтёр Юлия Корнева.
В беседе с RT она отметила, что сейчас в приюте находятся 30 собак и порядка 50 кошек. Животным попытаются найти прежних хозяев, однако если их владельцы не объявятся, питомцам будут искать новые дома.
А Русская православная церковь (РПЦ) объявила сбор средств на помощь пострадавшим от наводнения в Орске.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ оказывает помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал.
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А Русская православная церковь (РПЦ) объявила сбор средств на помощь пострадавшим от наводнения в Орске.
«Пожертвования будут направлены на закупку средств гигиены, постельного белья, матрасов, подушек, одежды, техники для откачки воды и осушения жилых помещений, на адресные нужды пострадавших», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы синодального отдела по благотворительности РПЦ.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ оказывает помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал.
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Мелисса Тимофеева