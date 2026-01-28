В Дагестане задержали представителей Минстроя по делу о хищении 100 млн руб
В Дагестане при расследовании уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтракта задержали должностных лиц Минстроя и представителей подрядной организации. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, уголовные дела возбудили в отношении главного специалиста Минстроя республики, представителей подрядчика, сотрудников государственного автономного учреждения «Дирекция по реализации инфраструктурных программ в Республике Дагестан», а также других лиц. В ходе следствия прошли обыски, фигурантов задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Следствие считает, что сотрудник Минстроя внес недостоверные сведения в заключение о соответствии выполненных работ проектным требованиям. При этом подрядчик, действуя в сговоре с должностными лицами дирекции, не выполнил восстановление асфальтового покрытия при реконструкции внутригородских сетей в Хасавюрте, но оформил фиктивные акты приемки.
В результате, по версии следствия, похитили свыше 100 млн рублей бюджетных средств. В СК добавили, что следственные действия продолжаются — устанавливаются все причастные, и закрепляется доказательственная база.
Читайте также: