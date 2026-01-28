В Дагестане задержали представителей Минстроя по делу о хищении 100 млн руб

28 января 2026, 22:25

Фото: медиасток.рф

В Дагестане при расследовании уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтракта задержали должностных лиц Минстроя и представителей подрядной организации. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета.