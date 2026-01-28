Российская школьница родила ребёнка от родного брата
В Ростовской области девушка родила ребёнка от родного брата. Об этом информирует kp.ru.
Врач в сельской школе во время осмотра 15-летней ученицы выявил признаки беременности. В тот же день родители подростка узнали о ситуации, но она некоторое время скрывала от них детали.
Во время визита в женскую консультацию девушка сообщила, что отцом малыша является её родной брат, который старше школьницы на несколько лет. Установлено, что инцидент произошёл дома, когда подростки остались без присмотра взрослых.
После выявления беременности школьницу отправили к родственникам. После родов она вернулась в родительский дом. Медики, принявшие роды, проинформировали правоохранительные органы.
Против брата возбудили уголовное дело за половую связь с несовершеннолетней. Он признал вину и получил год условно. Сейчас брат и сестра живут раздельно.
