Два россиянина пропали в Египте
В Египте пропали двое российских туристов. Об этом 28 января РИА Новости рассказал отец одного из них, Павел Ревенко.
По его словам, Владислав Ревенко и Никита Таланов перестали выходить на связь 26 января. Молодые люди прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 числа и планировали вернуться 27-го, но на обратный рейс, как сообщили в авиакомпании Red Sea Airlines, не пришли.
Ревенко-старший уточнил, что туристы самостоятельно добрались на автобусе до Каира и остановились в гостинице. Других подробностей нет.
