Кортеж главы Крыма Аксёнова был целью теракта, готовящегося по заданию Киева

Фото: сайт Кремля
Кортеж главы Крыма Сергея Аксёнова был целью задержанных террористов, действовавших по заданию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что двое арестованных являются супругами. Всего сотрудниками ФСБ были арестованы три россиянина, планировавшие совершение теракта по заданию украинских спецслужб.
В отношении террористов возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В ведомстве добавили, что трое россиян арестованы на два месяца.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
В отношении террористов возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова