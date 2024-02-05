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Кортеж главы Крыма Аксёнова был целью теракта, готовящегося по заданию Киева

05 февраля 2024, 20:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Кортеж главы Крыма Сергея Аксёнова был целью задержанных террористов, действовавших по заданию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что двое арестованных являются супругами. Всего сотрудниками ФСБ были арестованы три россиянина, планировавшие совершение теракта по заданию украинских спецслужб.

В отношении террористов возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.


В ведомстве добавили, что трое россиян арестованы на два месяца.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#сергей аксёнов
#фсб
#теракт
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Актера из сериала «Глухарь» Канахина* будут заочно судить в России за госизмену
05 февраля 2024, 20:11

Фото: istock / Zolnierek

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Кирилла Канахина*, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру.

Отмечается, что 41-летний актер принимал участие в атаках на Брянскую область. Кроме того, в прокуратуре уточнили, что Канахин* является сторонником праворадикальных националистических взглядов, которые основаны на «русофобии и идее украинского национализма». По предварительным данным, актеру грозит пожизненное тюремное заключение.

Канахин* уехал из РФ и в августе 2022 года стал участником запрещенной и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус». В ведомстве заявили, что с января по март 2023 года он занимался выполнением боевых задачи против российских военнослужащих в Херсонской области.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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#прокуратура
#новости
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ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Крыма
ФСБ задержала мужчин, готовящих теракт против одного из руководителей Крыма
05 февраля 2024, 20:00

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ предотвратила теракт, организованный Службой безопасности Украины против одного из руководителей Крыма. Об этом сообщили в Центре общественных связей.
Отмечается, что сотрудниками ведомства были задержаны трое россиян, которые, выполняя задание СБУ, собирались подорвать автомобиль представителя органов власти в Симфирополе.

У задержанных было изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое было изготовлено из доработанной противотанковой миры немецкого производства. Также у них были найдены станок для размещения пускового устройства мины, СВУ осколочно-фугасного действия и дистанционный взрыватель.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, а также о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств.

В УФСБ позднее сообщили, что задержанные были арестованы.

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#фсб
#теракт
#крым
#взрывчатка
#автомобиль
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В Выборге трёхлетний мальчик выпил стакан водки и впал в кому
05 февраля 2024, 17:37

Фото: iStock/Igor Dudchak

В Ленинградской области трёхлетний мальчик выпил стакан водки на Дне рождения маминой подруги и впал в кому, об этом стало известно 78.RU.
По информации СМИ, инцидент произошёл в городе Выборг Ленинградской области 3 февраля.

Местная жительница взяла на День рождение к подруге своего трёхлетнего сына. Взрослые выпивали водку, а детям напили лимонад. В какой-то момент мальчику стало очень плохо. Его несколько раз вырвало, а затем он просто потерял сознание.

Медики госпитализировали мальчика в больницу, в сознание он так и не пришёл. По словам матери, ребёнок мог случайно выпить водку, вместо лимонада и отравиться. Точный диагноз устанавливается.

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#ребёнок
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Подмосковные росгвардейцы оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением
05 февраля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Московской области сотрудники Росгвардии оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
В Наро-Фоминске охранник частного дома получил ножевое ранение, кровотечение от которое постарались остановить сотрудники Росгвардии.

Ночью росгвардейцам поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом загородном доме. На месте срабатывания сигнализации сотрудники обнаружили раненного мужчину, которому незамедлительно оказали помощь, наложив тугую повязку и сообщили о случившемся в медицинскую службу.

«В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что пострадавший охранник частного дома, неоднократно предпринимал попытки утихомирить нетрезвых арендаторов, которые громко и нецензурно выражались, нарушая общественный порядок. В результате возникшего конфликта, посетители загородного дома нанесли несколько ножевых ранений пострадавшему и скрылись с места происшествия»,, — поделились в ведомстве.

Стоит отметить,что в настоящий момент ​подозреваемые в преступлении задержаны.

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СК: В Кемеровской области кавказская овчарка загрызла четырёхлетнюю девочку
05 февраля 2024, 17:22

Фото: iStock/izzzy71

В Кемеровской области кавказская овчарка насмерть загрызла четырёхлетнюю девочку, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, 4 февраля 44-летняя жительница посёлка Старобачаты собралась в дом к соседям, за которым она приглядывала на время отсутствия хозяев. С собой она взяла четырёхлетнюю девочку, дочку знакомых. Женщина открыла вольер, в котором содержались кавказские овчарки, чтобы накормить собак. В этот момент одна из собак вырвалась наружу и набросилась на четырёхлетнюю девочку.

Взволнованная женщина отнесла раненого ребёнка домой и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать смерть девочки.

В Следственном комитете отметили, что по факту случившегося «возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку». Следственные действия продолжаются.

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#следственный комитет
#кемерово
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#ребёнок
#собака
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В Москве задержали адвоката Алексея Федярова по делу о посредничестве во взятке
05 февраля 2024, 17:19

Фото: istock / Oksana Kalinina

В Москве задержали известного юриста и адвоката Алексея Федярова, защищавшего режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии», по подозрению в посредничестве при даче взятки. Об этом сообщает «МК».

В материале указано, что в Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство об избрании адвокату меры пресечения. По информации издания, следствие просит поместить Федярова под домашний арест.

Федярова подозревают по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает 12 лет тюремного заключения. Содержание уголовного дела данный момент неизвестно.

Ранее стало известно, что в деле «королевы марафонов» Елены Блиновской появился новый фигурант. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#меры
#задержание
#адвокат
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«Я из тебя сделаю мужика»: женщина с криками избила пятилетнего ребенка и попала на видео
Женщина в Челнах избила маленького сына у подъезда – прокуратура начала проверку
05 февраля 2024, 16:42

Фото: istock / kieferpix

В Татарстане женщина избила ребенка, ударила его об стену и попала на видео. Ролик с камеры домофона опубликовала сообщество «Набережные Челны Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мать тащит маленького сына за капюшон, сопровождая все нецензурной лексикой. Когда малыш спотыкается, женщина начинает тащить его по земле. В руках у нее заметна бутылка пива. Когда россиянка подходит к входной двери, она начинает быть сына и кидать его об стену подъезда. При этом она крикнула — «я из тебя сделаю мужика».

Региональная прокуратура уже обратила внимание на эти кадры и сообщила, что проверка началась.

«При подтверждении информации прокуратура Набережных Челнов совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований законодательства», — заявили в надзорном органе.
Ранее сообщалось, что в Москве боец джиу-джитсу проломил череп подростку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прокуратура
#женщина
#видео
#мать
#кадры
#избиение
#ребёнок
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Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ*
05 февраля 2024, 16:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительница Саратова получила штраф размером в 1500 тысячи рублей за демонстрацию символики ЛГБТ*, об этом сообщает «ТАСС».
Сообщается, что административный протокол в отношении россиянки был составлен ещё в январе этого года. По словам адвоката Дениса Руденко, на девушку обратили внимание из-за публикаций в её социальной сети, которые были опубликованы несколько лет назад.

«Насколько мне известно, это первый протокол, составленный в России по конкретному международному общественному движению ЛГБТ* и его символике», — подчеркнул Руденко.

Суд признал девушку виновной и вынес ей приговор в виде оплаты штрафа в размере 1500 рублей. Адвокат же заявил, что с приговор ни они, ни ​его клиентка не согласна, ​и они намерены обжаловать решение суда.

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​*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
#суд
#саратов
#лгбт
#штраф
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Стало известно, за что убили бойца Мутаева в Махачкале
Кадирханов убил бойца Мутаева в Махачкале за издевательства над ним
05 февраля 2024, 15:56

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Застреливший бойца ММА Магомеда Мутаева в Махачкале признался, что сделал это после систематических издевательств над ним, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, вечером 31 января в столице Республики Дагестан Махачкале застрелили 21-летнего бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Мутаева. Убийца выстрелил в него не менее семи раз, он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Четыре дня спустя был задержан подозреваемый в совершении этого преступления — 18-лений Надырхан Кадирханов. Он признался в содеянном, а также стал сотрудничать со следствием — рассказал, как застрелил бойца во всех подробностях и показал, где спрятал оружие.

По информации Baza, Кадирханов совершил убийство из мести. Ранее он и убитый дружили, но потом между молодыми мужчинами произошёл конфликт. Кадирханова избили толпой, вырвали ему волосы, а также угрожали выжечь нецензурное слово на спине. Две недели спустя над ним продолжили издеваться, но уже словесно — компания стала писать Кадирханову, что он не мужчина и всячески оскорблять его. 31 января он не выдержал и пошёл на убийство своего обидчика.

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#дагестан
#убийство
#выстрел
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