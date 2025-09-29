Избившие российского военного мужчины отделались условным сроком

29 сентября 2025, 22:35

В Новосибирске суд дал условные сроки напавшим на военного мужчинам

Фото: istockphoto/AMilkin

Октябрьский районный суд Новосибирска назначил двум жителям — Абубакару Цицкиеву и Исламу Раджабову — по 2,5 года лишения свободы условно по делу об избиении военнослужащего.