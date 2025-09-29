Избившие российского военного мужчины отделались условным сроком
Октябрьский районный суд Новосибирска назначил двум жителям — Абубакару Цицкиеву и Исламу Раджабову — по 2,5 года лишения свободы условно по делу об избиении военнослужащего.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов, мужчин признали виновными по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
По материалам следствия, 29 сентября 2024 года прапорщик Новосибирского военного института ехал на автомобиле, когда его подрезал автомобиль HAVAL без номерных знаков. Военный поехал за нарушителем и вызвал полицию. Водитель и пассажир иномарки заметили преследование, вышли из машины и угрожали ему пистолетом, однако потерпевший продолжил слежку.
В районе КПП Новосибирского военного института национальной гвардии Цицкиев и Раджабов напали на мужчину: избили руками, ногами и метлой, после чего скрылись.
