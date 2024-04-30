Торговое судно получило повреждения после атаки в Красном море

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Атакованное в Красном море торговое судно было повреждено. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х сообщило, что в результате атаки никто из членов его экипажа не пострадал, корабль продолжает путь.
«Судно получило повреждения, судно и команда… в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», — сказано в сообщении UKMTO.До этого британская компания Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, уведомила о нападении на контейнеровоз, связанный с Израилем и следовавший из Джибути в Саудовскую Аравию.
В свою очередь UKMTO сообщало, что получило сведенья об атаке на судно в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха (Мокка).
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