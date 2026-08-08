Кошачьи проделки обошлись хозяину съёмной квартиры в Москве в 654 тыс. рублей
Москвич заплатит более пятисот тысяч рублей за затопление квартиры, которое устроила его кошка. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Московский городской суд взыскал с арендатора съёмной квартиры 654 тысячи рублей в пользу пострадавших от затопления. Причиной потопа стали действия кошки, которая открыла кухонный кран. В эту сумму вошли возмещение ущерба, компенсация морального вреда и судебные издержки.
При этом районный суд ранее отказал истцам, указав, что собственником квартиры является город, а не ответчик. Однако апелляционная инстанция признала ответственность арендатора, поскольку именно он проживает в помещении и обязан следить за его состоянием. Решение вступило в законную силу.
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