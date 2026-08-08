Кошачьи проделки обошлись хозяину съёмной квартиры в Москве в 654 тыс. рублей

08 августа 2026, 12:10

Мосгорсуд взыскал с арендатора 654 тысячи за потоп из-за кошки, открывшей кран

Фото: Istock/Sergey Dementyev

Москвич заплатит более пятисот тысяч рублей за затопление квартиры, которое устроила его кошка. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».