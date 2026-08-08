На отдыхе во Вьетнаме девочка из Приморья получила страшные ожоги от мохито
Вьетнамский курорт обернулся серьёзной кожной травмой для 13-летней россиянки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, школьница из Приморья отдыхала на пляже вместе с родителями и заказала безалкогольный мохито с лаймом.
Напиток случайно пролился ей на руки, но девочка не придала этому значения. На следующее утро у подростка покраснела кожа, возникли волдыри и сильный зуд. Мать ребёнка обратилась к местным врачам.
Специалисты во Вьетнаме предположили, что причиной мог стать контакт с медузами, ядовитыми рыбами или растениями, и назначили антигистаминные препараты. Однако лечение не помогло. После возвращения во Владивосток родительница отвела дочь к российским медикам.
Врачи диагностировали фитодерматит — химический ожог, который спровоцировал сок лайма. В цитрусовом содержатся растительные соединения, безопасные в обычных условиях. Однако под прямыми солнечными лучами они активируются и вызывают сильное поражение кожи.
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