На отдыхе во Вьетнаме девочка из Приморья получила страшные ожоги от мохито

08 августа 2026, 11:50

Во Вьетнаме девочка из Приморья получила фитодерматит от мохито с лаймом

Фото: Istock/:petrenkod

Вьетнамский курорт обернулся серьёзной кожной травмой для 13-летней россиянки. Как сообщает Telegram-канал SHOT, школьница из Приморья отдыхала на пляже вместе с родителями и заказала безалкогольный мохито с лаймом.