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Россиянин рассказал матерные анекдоты на улице и получил 10 суток ареста

Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину на 10 суток за мат и сопротивление полиции
Фото: Istock/Zolnierek

В Екатеринбурге суд арестовал местного жителя за нецензурную брань на улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела.



Мужчина нецензурно выражался в общественном месте. При прибытии полицейских он схватил одного из сотрудников за форменную одежду и попытался нанести ему удар.

Несмотря на оказанное сопротивление, полиция задержала нарушителя. В отношении него составили протоколы по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника власти. Фигурант дела полностью признал вину.

В суде он пояснил, что находился на улице с друзьями и рассказывал анекдоты. Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. В судебном постановлении указали, что такая мера соответствует принципам справедливости.

Ольга Щелокова

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