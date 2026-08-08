Россиянин рассказал матерные анекдоты на улице и получил 10 суток ареста

08 августа 2026, 10:50

Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину на 10 суток за мат и сопротивление полиции

Фото: Istock/Zolnierek

В Екатеринбурге суд арестовал местного жителя за нецензурную брань на улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела.