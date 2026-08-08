В Туле запертая в квартире женщина погибла от падения с пятого этажа

08 августа 2026, 10:35

Жителя Тулы обвиняют в гибели женщины после её падения с балкона пятого этажа

Фото: Istock/brizmaker

В Туле предъявили обвинение местному жителю по факту незаконного лишения свободы женщины, которая впоследствии погибла. Информацию предоставила пресс-служба СУ СКР по Тульской области.