В Туле запертая в квартире женщина погибла от падения с пятого этажа
В Туле предъявили обвинение местному жителю по факту незаконного лишения свободы женщины, которая впоследствии погибла. Информацию предоставила пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
Следствие полагает, что 10 мая 2026 года женщина пришла в гости к знакомому, и он не давал ей выйти из квартиры. Тогда она решила спуститься с балкона пятого этажа. Однако эта попытка закончилась падением на землю.
От тяжёлых травм потерпевшая скончалась на месте. Следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия и собирать доказательную базу. В рамках дела они проверят все возможные версии и проведут комплекс экспертиз.
По завершении расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направят в суд. На текущий момент суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
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