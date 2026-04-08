Раскрыты подробности о смерти москвички, найденной возле жилого дома с ножевыми ранениями
В квартире погибшей москвички найдены следы крови. Муж-бизнесмен женщины утром ушел на работу, когда супруга была еще жива. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
35-летняя Неля преподавала экономику и менеджмент в одном из московских вузов. Она проживала в многоэтажном доме на улице Лобачевского вместе с мужем, который старше её на 32 года. Утром он, как обычно, отправился на работу, а около 9 часов женщину обнаружили мёртвой у подъезда. На ней не было одежды.
Дверь квартиры была закрыта изнутри, а комнаты оказались залиты кровью. Согласно данным источника, Неля увлекалась эзотерикой. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они осматривают местность и собирают улики.
Читайте также: