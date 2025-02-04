Саркисяна взорвал террорист-смертник

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Мужчина, который первым погиб при взрыве в ЖК «Алые паруса», оказался убийцей-смертником, который и привел СВУ в действие. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным канала, эпицентр взрыва в ЖК «Алые паруса», в результате которого в больнице скончался президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат» Артур Саркисян, находился на теле первого погибшего.
По предварительным данным, на смертнике была мина МОН-500, которую он сам и привел в действие, как только увидел Саркисяна.
Предполагается, что подрывник является гражданином Армении. Следователи считают, что мотивом для убийства стала деятельность Саркисяна, как создателя батальона «Арбат» или передел рынка табачной продукции. Известно, что мужчина был одним из крупнейших в стране поставщиков табака из-за рубежа.
Взрыв прогремел утром 3 февраля в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве. Целью покушения был Саркисян. Он получил тяжелое ранение. При этом один человек скончался на месте. Тело было сильно изуродовано и опознать его не могли. Предполагалось, что погиб охранник Саркисяна.
Вертолетом санавиации Саркисян был экстренно госпитализирован в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Он перенес клиническую смерть, после чего его подключили к ИВЛ. Однако мужчина скончался, не приходя в сознание.
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По предварительным данным, на смертнике была мина МОН-500, которую он сам и привел в действие, как только увидел Саркисяна.
Предполагается, что подрывник является гражданином Армении. Следователи считают, что мотивом для убийства стала деятельность Саркисяна, как создателя батальона «Арбат» или передел рынка табачной продукции. Известно, что мужчина был одним из крупнейших в стране поставщиков табака из-за рубежа.
Взрыв прогремел утром 3 февраля в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве. Целью покушения был Саркисян. Он получил тяжелое ранение. При этом один человек скончался на месте. Тело было сильно изуродовано и опознать его не могли. Предполагалось, что погиб охранник Саркисяна.
Вертолетом санавиации Саркисян был экстренно госпитализирован в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Он перенес клиническую смерть, после чего его подключили к ИВЛ. Однако мужчина скончался, не приходя в сознание.
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Элина Позднякова