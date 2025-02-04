Студент, призывавший к кастрации и убийству русских, пытается оспорить приговор

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Студент из Казани, который призывал к кастрации и убийству русских, а также надругался над флагом России, пытается оспорить свой приговор. Об этом «Татар-информу» сообщил его адвокат Рим Сабиров. Парень, как отмечается, не согласен со строгостью наказания, назначенного ему в конце прошлого года в виде 2 лет и 4 месяцев колонии общего режима.
«Не согласны со строгостью наказания. Думали, что будет условный срок, наказание слишком строгое. Будем обжаловать дальше», — приводятся слова адвоката.По данным следствия, в октябре 2023 года студент состоял в закрытом телеграм-канале на 109 участников, где и писал радикальные комментарии под ником Tosja.
«В комментариях он называл русских «урусами» и свиньями, а также насмехался над предположениями простых людей о возвращении в Россию известных брендов. После этого он принялся рассуждать о том, что неплохо было бы уничтожать русских в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях», — говорится в материале.Помимо этого парня обвинили в надругательстве над флагом России. По информации правоохранителей, он разорвал государственный символ страны на глазах у группы людей.
«По мнению студента, убивать — это гуманно по отношению к представителям определенной национальности, предлагал кастрировать и депортировать их», — передает «Татар-информ».Читайте также:
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