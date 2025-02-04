Студент, призывавший к кастрации и убийству русских, пытается оспорить приговор

Студент из Казани, который призывал к кастрации и убийству русских, а также надругался над флагом России, пытается оспорить свой приговор. Об этом «Татар-информу» сообщил его адвокат Рим Сабиров. Парень, как отмечается, не согласен со строгостью наказания, назначенного ему в конце прошлого года в виде 2 лет и 4 месяцев колонии общего режима.