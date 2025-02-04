Пожилой мужчина напал с ножом на экипаж самолета рейса Нижний Новгород — Сочи

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Пожилой мужчина напал с ножом на экипаж самолета компании «Икар», который направлялся из Нижнего Новгорода в Сочи, прямо во время полёта. Он сильно разозлился, когда ему не разрешили пересесть к иллюминатору. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, пожилой мужчина самостоятельно пересел к окошку, однако бортпроводники попросили вернуться его на место, указанное на билете. Тогда мужчина неожиданно вспылил. Он достал нож и начал им размахивать перед членами экипажа воздушного судна и ругаться. Он также требовал принести ему алкоголь и несколько раз ударил полку для багажа.
При этом бортпроводники смогли хладнокровно успокоить дебошира, пообещав ему выполнить все его пожелания. Тот успокоился, а по прилёте его встретили полицейские. Никто не пострадал.
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При этом бортпроводники смогли хладнокровно успокоить дебошира, пообещав ему выполнить все его пожелания. Тот успокоился, а по прилёте его встретили полицейские. Никто не пострадал.
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Элина Позднякова