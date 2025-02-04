Пожилой мужчина напал с ножом на экипаж самолета рейса Нижний Новгород — Сочи

Пожилой мужчина напал с ножом на экипаж самолета компании «Икар», который направлялся из Нижнего Новгорода в Сочи, прямо во время полёта. Он сильно разозлился, когда ему не разрешили пересесть к иллюминатору. Об этом пишет Shot.