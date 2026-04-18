Кошку и моряка спасли в Карибском море

18 апреля 2026, 11:25

Кошку и моряка спасли члены экипажа круизного лайнера в Карибском море

Круизный лайнер Carnival Legend спас моряка и его кошку в Карибском море.





Как сообщает Fox News со ссылкой на заявление компании-оператора, экипаж судна заметил сигналы бедствия с парусной лодки, которая несколько дней дрейфовала из-за поломки двигателя. Инцидент произошел на маршруте из Галвестона (штат Техас) в Косумель (Мексика).



Потерпевший бедствие моряк использовал сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание. Сотрудники лайнера спустили на воду шлюпки и благополучно доставили мужчину и его питомицу на борт, где им оказали необходимую помощь.



Пассажиры Carnival Legend назвали увиденную спасательную операцию незабываемым и трогательным моментом.



